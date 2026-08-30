Samsunspor Fenerbahçe maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2026 20:54 -
Güncelleme Tarihi:
30 Ağustos 2026 20:54
Samsunspor Fenerbahçe maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki
Samsunspor Fenerbahçe maçı bein sports 1 yayını linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Samsunspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de Samsun'da yapacakları maçla 67. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ İZLE
FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR
Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.
FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor. Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Samsunspor, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla üçüncü sırada girdi.
Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric
SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ
Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
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