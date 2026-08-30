30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-1DA
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-048'
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-045'
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-03'
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1DA
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-045'
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
1-0DA

Fenerbahçe penaltı bekledi; işte o pozisyon

Fenerbahçe, 5. dakikada Vedat Muriqi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 21:55
Fenerbahçe penaltı bekledi; işte o pozisyon
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Fenerbahçe, Samsunspor maçının 5. dakikasında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.

Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.



FIRAT AYDINUS: "PENALTI OLMALIYDI"

Fırat Aydınus, sosyal meydya hesabında, "Dakika 5 Guarino, kontrolsüz eylemiyle risk alıyor ve geç kaldığı müdahale sonucunda Vedat'a faul yaparak penaltıya sebebiyet veriyor." yorumunu yaptı.





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