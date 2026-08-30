Fenerbahçe, Samsunspor maçının 5. dakikasında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.
FIRAT AYDINUS: "PENALTI OLMALIYDI"
Fırat Aydınus, sosyal meydya hesabında, "Dakika 5 Guarino, kontrolsüz eylemiyle risk alıyor ve geç kaldığı müdahale sonucunda Vedat'a faul yaparak penaltıya sebebiyet veriyor." yorumunu yaptı.
Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.
FIRAT AYDINUS: "PENALTI OLMALIYDI"
Fırat Aydınus, sosyal meydya hesabında, "Dakika 5 Guarino, kontrolsüz eylemiyle risk alıyor ve geç kaldığı müdahale sonucunda Vedat'a faul yaparak penaltıya sebebiyet veriyor." yorumunu yaptı.