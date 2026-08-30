Samsunspor, Fenerbahçe maçının 42. dakikada kırmızı kart bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yalçın Kayan, Nelson Semedo ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.
Yalçın Kayan uzun süre yerden kalkamadı ve ardından topun taca çıkması sonrası VAR kontrolü beklendi ancak VAR hakemi Richard Martens bir uyarıda bulunmadı.
FIRAT AYDINUS: "KIRMIZI OLMALIYDI"
Fırat Aydınus, sosyal medya hesabından "Semedo'nun Yalçın'a basması kırmızı kart olmalıydı." yorumunu yaptı.
Yalçın Kayan uzun süre yerden kalkamadı ve ardından topun taca çıkması sonrası VAR kontrolü beklendi ancak VAR hakemi Richard Martens bir uyarıda bulunmadı.
FIRAT AYDINUS: "KIRMIZI OLMALIYDI"
Fırat Aydınus, sosyal medya hesabından "Semedo'nun Yalçın'a basması kırmızı kart olmalıydı." yorumunu yaptı.