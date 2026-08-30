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Samsunspor kırmızı kart bekledi!

Samsunspor, Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun Yalçın Kayan'a müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 22:26
Samsunspor kırmızı kart bekledi!
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Samsunspor, Fenerbahçe maçının 42. dakikada kırmızı kart bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yalçın Kayan, Nelson Semedo ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.

Yalçın Kayan uzun süre yerden kalkamadı ve ardından topun taca çıkması sonrası VAR kontrolü beklendi ancak VAR hakemi Richard Martens bir uyarıda bulunmadı.

FIRAT AYDINUS: "KIRMIZI OLMALIYDI"

Fırat Aydınus, sosyal medya hesabından "Semedo'nun Yalçın'a basması kırmızı kart olmalıydı." yorumunu yaptı.





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