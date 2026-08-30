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Kenan Sipahi: "İzlanda bize ters gelebilecek bir takım"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Kenan Sipahi, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 23:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kenan Sipahi: 'İzlanda bize ters gelebilecek bir takım'
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Kenan Sipahi, İzlanda'nın kendileri için ters bir rakip olduğunu söyledi.

İkinci tura Litvanya galibiyetiyle başladıklarını hatırlatan 31 yaşındaki basketbolcu, "İzlanda'nın grubumuzda çok fazla iddiası kalmasa da burada bütün rakipleri zorluyorlar ve çok ters bir basketbol oynuyorlar. Sırbistan maçı da, aslında biraz daha düşük yüzdeyle attıkları için o şekilde sonuçlandı. İzlanda, bize ters gelebilecek bir takım. Çok daha kısa oyuncularla ve hızlı oynuyorlar. Maça iyi başlayıp, kazanarak Dünya Kupası yolunda büyük bir işi tamamlamak istiyoruz. İnşallah güzel bir oyun ve galibiyetle buradan ayrılırız." ifadelerini kullandı.

İzlanda'nın kısalarının etkili olduğuna dikkat çeken Kenan, savunmada hızlı hücumlara izin vermemeleri gerektiğini belirtti.

Milli oyuncu, "İzlanda'nın kısaları çok agresif oynuyor. Öncelikle onların hızlı hücumlarını durdurmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de hücumda düzenli oynamalı ve rakibe kolay sayılar vermemeliyiz. Bence onların kısalarını iyi savunmamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda bizim hücumdaki performansımızın da maçın gidişatına çok etki edeceğini düşünüyorum." dedi.

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