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Jessica Pegula ve Daniil Medvedev ABD Açık'ta ikinci turda

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Jessica Pegula ve Daniil Medvedev ikinci tura yükseldi. İki tenisçi de ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine set vermedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 23:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Jessica Pegula ve Daniil Medvedev ABD Açık'ta ikinci turda
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev ikinci tura çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Arthur Ashe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ABD'li sporcu Pegula ile Romanyalı raket Elena-Gabriela Ruse karşılaştı.

Dünya 3 numarası Pegula, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde dünya 8 numarası Rus Medvedev ile Fransız raket Hugo Gaston karşı karşıya geldi.

Medvedev, Gaston'ı 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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