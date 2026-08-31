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0-2
30 Ağustos
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2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-1
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
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30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
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Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
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Leeds United-Brentford
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30 Ağustos
Sunderland-Fulham
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Real Madrid-Malaga
4-0
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0-2
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SSC Napoli-Como
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Cagliari-Inter
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30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-0
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Parma, Diego Carlos transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, Diego Carlos'un transferi için Parma ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 00:48 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 01:34
Fotoğraf: X.com
Parma, Diego Carlos transferinde sona yaklaştı
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Parma, Diego Carlos transferinde sona yaklaştı. Di Marzio'nun haberine göre İtalyan ekibi, Diego Carlos'un transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER BU GECE TAMAMLANABİLİR

Haberde, transfer sürecinin bu gece tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Diego Carlos'un ise pazartesi günü İtalya'ya gitmesinin planlandığı aktarıldı.





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