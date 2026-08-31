Parma, Diego Carlos transferinde sona yaklaştı. Di Marzio'nun haberine göre İtalyan ekibi, Diego Carlos'un transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER BU GECE TAMAMLANABİLİR
Haberde, transfer sürecinin bu gece tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Diego Carlos'un ise pazartesi günü İtalya'ya gitmesinin planlandığı aktarıldı.
Haberde, transfer sürecinin bu gece tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Diego Carlos'un ise pazartesi günü İtalya'ya gitmesinin planlandığı aktarıldı.