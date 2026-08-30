Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında Vedat Muriqi attı. Oğuz Aydın, bu kez 50. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attı.
F.BAHÇE 5. DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ
Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.
SAMSUNSPOR, 42'DE KIRMIZI KART BEKLEDİ
Yalçın Kayan, Nelson Semedo ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi. Yalçın Kayan uzun süre yerden kalkamadı ve ardından topun taca çıkması sonrası VAR kontrolü beklendi ancak VAR hakemi Richard Martens bir uyarıda bulunmadı.
FENERBAHÇE SERİYE BAĞLADI
Geçen hafta Konyaspor'u, ardından Lyon'u mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanında kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, ligde puanını 6'ya yükseltti.
20 YIL SONRA İLK
Fenerbahçe, Samsunspor'a karşı oynadığı üst üste ikinci lig maçını da kazandı ve Şubat 2006'dan bu yana bunu ilk kez başardı.
SAMSUNSPOR'UN İLK YENİLGİSİ
Lige Göztepe beraberliği ve deplasmanda Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, ilk mağlubiyetini aldı.
Samsunspor, bu sezon evinde oynadığı 2 maçı da kazanamadı.
GELECEK HAFTA DERBİ VAR
Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş ile Kadıköy'de karşılaşacak. Samsunspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.
İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Jarju, Celil Yüksel, Watt, Emre Kılınç, Yalçın Kayan, Fatih Kaya 11'iyle başladı.
Fenerbahçe ise; Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Oğuz Aydın, Kande, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Muriqi 11'i ile başladı.
Fenerbahçe'de Lyon maçına göre tek değişiklik Anderson Talisca olurken, yeni transfer Kojo Oppong da maç kadrosunda yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 4, SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK
Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesinde 4 eksik vardı. Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynamayan Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bıraktı. Lyon maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden Anderson Talisca da kamp kadrosunda yer almadı.
Samsunspor'da ise Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giymedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.
27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2
55. dakikada Guendouzi'nin yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda, filelere doğru giden topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
73. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sekengo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Lukaku'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Guarino, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 86 Samed Onur), Watt, Yalçın Kayan (Dk. 66 Sousa), Jarju (Dk. 86 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Oğuz Aydın (Dk. 85 Levent Mercan), Greenwood (Dk. 63 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Nene), Muric (Dk. 63 Lukaku)
Goller: Dk. 3 Muric, Dk. 49 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 70 Lukaku (Fenerbahçe)
F.BAHÇE 5. DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ
Vedat Muriqi, kaleye şutu sonrası Gabriele Guarino ve Celil Yüksel ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Richard Martens'in incelemesini bekledi ancak oyun devam etti.
SAMSUNSPOR, 42'DE KIRMIZI KART BEKLEDİ
Yalçın Kayan, Nelson Semedo ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi. Yalçın Kayan uzun süre yerden kalkamadı ve ardından topun taca çıkması sonrası VAR kontrolü beklendi ancak VAR hakemi Richard Martens bir uyarıda bulunmadı.
FENERBAHÇE SERİYE BAĞLADI
Geçen hafta Konyaspor'u, ardından Lyon'u mağlup eden Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanında kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, ligde puanını 6'ya yükseltti.
20 YIL SONRA İLK
Fenerbahçe, Samsunspor'a karşı oynadığı üst üste ikinci lig maçını da kazandı ve Şubat 2006'dan bu yana bunu ilk kez başardı.
SAMSUNSPOR'UN İLK YENİLGİSİ
Lige Göztepe beraberliği ve deplasmanda Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, ilk mağlubiyetini aldı.
Samsunspor, bu sezon evinde oynadığı 2 maçı da kazanamadı.
GELECEK HAFTA DERBİ VAR
Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş ile Kadıköy'de karşılaşacak. Samsunspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.
İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Jarju, Celil Yüksel, Watt, Emre Kılınç, Yalçın Kayan, Fatih Kaya 11'iyle başladı.
Fenerbahçe ise; Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Oğuz Aydın, Kande, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Muriqi 11'i ile başladı.
Fenerbahçe'de Lyon maçına göre tek değişiklik Anderson Talisca olurken, yeni transfer Kojo Oppong da maç kadrosunda yer aldı.
FENERBAHÇE'DE 4, SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK
Fenerbahçe'de Samsunspor mücadelesinde 4 eksik vardı. Sakatlıkları süren Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Konyaspor maçında kafa travması yaşayan ve FIFA protokolleri gereği kontrol amaçlı oynamayan Kerem Aktürkoğlu, takımını yalnız bıraktı. Lyon maçında aldığı darbe sonrasında ağrı hisseden Anderson Talisca da kamp kadrosunda yer almadı.
Samsunspor'da ise Tanguy Coulibaly, Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giymedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.
27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2
55. dakikada Guendouzi'nin yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda, filelere doğru giden topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
73. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sekengo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Lukaku'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Guarino, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 86 Samed Onur), Watt, Yalçın Kayan (Dk. 66 Sousa), Jarju (Dk. 86 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Oğuz Aydın (Dk. 85 Levent Mercan), Greenwood (Dk. 63 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Nene), Muric (Dk. 63 Lukaku)
Goller: Dk. 3 Muric, Dk. 49 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 70 Lukaku (Fenerbahçe)