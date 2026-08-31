Serie A'nın 2. haftasında Cagliari ile Inter karşı karşıya geldi. Inter, deplasmanda oynadığı mücadeleyi Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milano ekibi, bu sonuçla Serie A'da çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmanın tek golünü Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Nicolo Barella'nın pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan milli futbolcu, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
Başka gol olmayınca Inter, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde yoluna kayıpsız devam etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU SAHNEDE
2 hafta 2 gol: Hakan Çalhanoğlu 🚀pic.twitter.com/Q4e2YEBxvu
— Sporx (@sporx) August 30, 2026
Karşılaşmanın tek golünü Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Nicolo Barella'nın pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan milli futbolcu, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
Başka gol olmayınca Inter, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde yoluna kayıpsız devam etti.