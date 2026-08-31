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Inter'e Hakan Çalhanoğlu hayat verdi

Serie A'nın 2. haftasında Inter, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti. Milano ekibine galibiyeti milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golü getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 00:22 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 00:23
Fotoğraf: X.com
Inter'e Hakan Çalhanoğlu hayat verdi
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Serie A'nın 2. haftasında Cagliari ile Inter karşı karşıya geldi. Inter, deplasmanda oynadığı mücadeleyi Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milano ekibi, bu sonuçla Serie A'da çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılarak 2'de 2 yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAHNEDE

Karşılaşmanın tek golünü Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Nicolo Barella'nın pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan milli futbolcu, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

Başka gol olmayınca Inter, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde yoluna kayıpsız devam etti.

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