Baþakþehir Fatih Terim Stadý'nda oynanan mücadelenin ardýndan konuþan Þahin, takýmýnýn ilk yarýda uzun zamandýr ortaya koyduðu en iyi futbollardan birini oynadýðýný söyledi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE "ÇOK GEREKSÝZ 2 PUAN KAYBETTÝK"
Nuri Þahin, karþýlaþmayý þu sözlerle deðerlendirdi:
"Ne konuþtuysak, ne çalýþtýysak sahaya yansýttýk. Tek eksik ikinci goldü. Rakibin ikinci yarýda 4'lüye döneceðini devre arasýnda söyledik. Ama siyahla beyaz gibiydi. Bizim için büyük bir hayal kýrýklýðý oldu. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. Ýlk yarýdaki bu oyuna bu sonuç yakýþmadý."
"RAKÝBÝ OYUNA ORTAK ETTÝK"
Hücumda daha etkili olmalarý ve daha fazla gol atmalarý gerektiðini belirten Þahin, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Ýlk yarýdaki oyunu çok beðendim. Ýkinci yarýda kötü oynamamýza raðmen 2-3 net pozisyon kaçýrdýk. Daha da büyük sorun, buraya ilk geldiðimiz zamandaki oyuna dönüyoruz. Bazen ilk yarýyý çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarýda rakibi oyuna ortak ettik."
GALATASARAY MAÇI MESAJI
Ligin 4. haftasýnda Galatasaray ile oynayacaklarý karþýlaþmaya da deðinen Nuri Þahin, hedeflerinin 3 puan olduðunu söyledi:
"Öncelikle bugünkü maçý kafamýzda bitirmemiz lazým. Bu maçla ilgili konuþacaðýmýz çok þey var. Kafamýzda bir plan var. Biz herkese karþý kazanmak için sahaya çýkýyoruz. Bugünkü sonuç için büyük hayal kýrýklýðý yaþýyoruz ama cuma günü 3 puan için sahada olacaðýz."
Nuri Þahin, karþýlaþmayý þu sözlerle deðerlendirdi:
"Ne konuþtuysak, ne çalýþtýysak sahaya yansýttýk. Tek eksik ikinci goldü. Rakibin ikinci yarýda 4'lüye döneceðini devre arasýnda söyledik. Ama siyahla beyaz gibiydi. Bizim için büyük bir hayal kýrýklýðý oldu. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. Ýlk yarýdaki bu oyuna bu sonuç yakýþmadý."
"RAKÝBÝ OYUNA ORTAK ETTÝK"
Hücumda daha etkili olmalarý ve daha fazla gol atmalarý gerektiðini belirten Þahin, sözlerini þöyle sürdürdü:
"Ýlk yarýdaki oyunu çok beðendim. Ýkinci yarýda kötü oynamamýza raðmen 2-3 net pozisyon kaçýrdýk. Daha da büyük sorun, buraya ilk geldiðimiz zamandaki oyuna dönüyoruz. Bazen ilk yarýyý çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarýda rakibi oyuna ortak ettik."
GALATASARAY MAÇI MESAJI
Ligin 4. haftasýnda Galatasaray ile oynayacaklarý karþýlaþmaya da deðinen Nuri Þahin, hedeflerinin 3 puan olduðunu söyledi:
"Öncelikle bugünkü maçý kafamýzda bitirmemiz lazým. Bu maçla ilgili konuþacaðýmýz çok þey var. Kafamýzda bir plan var. Biz herkese karþý kazanmak için sahaya çýkýyoruz. Bugünkü sonuç için büyük hayal kýrýklýðý yaþýyoruz ama cuma günü 3 puan için sahada olacaðýz."