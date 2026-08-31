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Sunderland-Fulham
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Deportivo-Valencia
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Celta Vigo-Athletic Bilbao
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Lazio-Genoa
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Paris FC-Nice
3-0
30 Aðustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Aðustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Nuri Þahin: "Çok gereksiz 2 puan kaybettik"

Baþakþehir Teknik Direktörü Nuri Þahin, Kasýmpaþa ile 1-1 berabere kaldýklarý maçýn ardýndan büyük hayal kýrýklýðý yaþadýklarýný söyledi. Þahin, ligin 4. haftasýnda karþýlaþacaklarý Galatasaray'a karþý 3 puan için sahaya çýkacaklarýný belirtti.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 01:04
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Nuri Þahin: 'Çok gereksiz 2 puan kaybettik'
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Baþakþehir Fatih Terim Stadý'nda oynanan mücadelenin ardýndan konuþan Þahin, takýmýnýn ilk yarýda uzun zamandýr ortaya koyduðu en iyi futbollardan birini oynadýðýný söyledi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla "ÇOK GEREKSÝZ 2 PUAN KAYBETTÝK"

Nuri Þahin, karþýlaþmayý þu sözlerle deðerlendirdi:

"Ne konuþtuysak, ne çalýþtýysak sahaya yansýttýk. Tek eksik ikinci goldü. Rakibin ikinci yarýda 4'lüye döneceðini devre arasýnda söyledik. Ama siyahla beyaz gibiydi. Bizim için büyük bir hayal kýrýklýðý oldu. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. Ýlk yarýdaki bu oyuna bu sonuç yakýþmadý."

"RAKÝBÝ OYUNA ORTAK ETTÝK"

Hücumda daha etkili olmalarý ve daha fazla gol atmalarý gerektiðini belirten Þahin, sözlerini þöyle sürdürdü:

"Ýlk yarýdaki oyunu çok beðendim. Ýkinci yarýda kötü oynamamýza raðmen 2-3 net pozisyon kaçýrdýk. Daha da büyük sorun, buraya ilk geldiðimiz zamandaki oyuna dönüyoruz. Bazen ilk yarýyý çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarýda rakibi oyuna ortak ettik."





GALATASARAY MAÇI MESAJI

Ligin 4. haftasýnda Galatasaray ile oynayacaklarý karþýlaþmaya da deðinen Nuri Þahin, hedeflerinin 3 puan olduðunu söyledi:

"Öncelikle bugünkü maçý kafamýzda bitirmemiz lazým. Bu maçla ilgili konuþacaðýmýz çok þey var. Kafamýzda bir plan var. Biz herkese karþý kazanmak için sahaya çýkýyoruz. Bugünkü sonuç için büyük hayal kýrýklýðý yaþýyoruz ama cuma günü 3 puan için sahada olacaðýz."

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