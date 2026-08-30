Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi feshedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 1 gol attı.
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 1 gol attı.