30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
2-128'
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-267'
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
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Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 20:18 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 20:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi feshedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 1 gol attı.





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