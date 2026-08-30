Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Pape Matar Sarr için Juventus'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibinin, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu.
2+26 MİLYON EUROLUK FORMÜL
Juventus'un teklifinin 2 milyon Euro kiralama bedelinden oluştuğu, ayrıca İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 26 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girecek.
SARR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Juventus'un transfer görüşmelerinde oyuncu tarafıyla da ilerleme kaydettiği ve Pape Matar Sarr ile anlaşma sağladı.
Sarr'ın adı transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmış, oyuncu iki kulübün de listesinde yer almıştı.
2+26 MİLYON EUROLUK FORMÜL
Juventus'un teklifinin 2 milyon Euro kiralama bedelinden oluştuğu, ayrıca İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 26 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girecek.
SARR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Juventus'un transfer görüşmelerinde oyuncu tarafıyla da ilerleme kaydettiği ve Pape Matar Sarr ile anlaşma sağladı.
Sarr'ın adı transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmış, oyuncu iki kulübün de listesinde yer almıştı.