İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Sunderland ile Fulham karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sunderland, 1-0 kazandı.
Sunderland'e galibiyeti getiren golü 75. dakikada Wilson Isidor kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Sunderland, puanını 3'e yükseltti. Fulham ise ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı.
Premier Lig'in gelecek haftasında Sunderland, Brentford deplasmanına çıkacak. Fulham ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.
Sunderland'e galibiyeti getiren golü 75. dakikada Wilson Isidor kaydetti.
Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Sunderland, puanını 3'e yükseltti. Fulham ise ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı.
Premier Lig'in gelecek haftasında Sunderland, Brentford deplasmanına çıkacak. Fulham ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.