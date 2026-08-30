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Sunderland, Fulham'ı Isidor ile devirdi!

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta maçında Sunderland, sahasında Fulham'ı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 17:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sunderland, Fulham'ı Isidor ile devirdi!
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İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Sunderland ile Fulham karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sunderland, 1-0 kazandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 75. dakikada Wilson Isidor kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alan Sunderland, puanını 3'e yükseltti. Fulham ise ikinci hafta sonunda da puanla tanışamadı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Sunderland, Brentford deplasmanına çıkacak. Fulham ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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