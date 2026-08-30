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Beşiktaş bilgi aldı: Davy Gui

Beşiktaş, Alverca forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Davy Gui'yi transfer gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun transfer şartları hakkında bilgi topladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 15:58
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş bilgi aldı: Davy Gui
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha için genç bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Davy Gui'nin transfer şartları hakkında bilgi aldı.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılında sona erecek genç oyuncunun piyasa değeri ise 600 bin euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Alverca kariyerinde 32 maça çıkan Gui, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.







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