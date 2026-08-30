Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha için genç bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Davy Gui'nin transfer şartları hakkında bilgi aldı.
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılında sona erecek genç oyuncunun piyasa değeri ise 600 bin euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Alverca kariyerinde 32 maça çıkan Gui, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılında sona erecek genç oyuncunun piyasa değeri ise 600 bin euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Alverca kariyerinde 32 maça çıkan Gui, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.