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Gabriel Martinelli, Al-Hilal'e gidiyor

Al-Hilal, Gabriel Martinelli transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı. Al-Hilal, Brezilyalı yıldızın transferi için 65 milyon euro'nun üzerinde bonservis ve bonus ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gabriel Martinelli, Al-Hilal'e gidiyor
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Al-Hilal, Arsenal'den Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Al-Hilal, Brezilyalı yıldızın transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı. Al-Hilal, Gabriel Martinelli transferi için 65 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ve bonus ödeyecek.

Martinelli, kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a gidecek ve Al-Hilal ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.

25 yaşındaki Martinelli, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'de 53 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

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