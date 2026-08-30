Gabriel Martinelli, Al-Hilal'e gidiyor

Al-Hilal, Arsenal'den Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Al-Hilal, Brezilyalı yıldızın transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı. Al-Hilal, Gabriel Martinelli transferi için 65 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ve bonus ödeyecek.
Martinelli, kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a gidecek ve Al-Hilal ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.
25 yaşındaki Martinelli, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'de 53 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
Martinelli, kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a gidecek ve Al-Hilal ile uzun süreli bir sözleşme imzalayacak.
25 yaşındaki Martinelli, geride bıraktığımız sezonda Arsenal'de 53 maçta 11 gol attı ve 7 asist yaptı.