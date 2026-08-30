30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
19:00
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-056'
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
18:30
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-285'
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-183'
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-088'
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
18:30
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
18:00
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
20:30
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
19:30
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Ağustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
2-085'
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
18:15
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

İşte Fofana için Galatasaray'ın rakipleri!

Milan forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youssouf Fofana'nın geleceği kısa süre içerisinde netleşecek. Fransız futbolcu ile Lyon, Lille ve Real Betis gibi takımlar da ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İşte Fofana için Galatasaray'ın rakipleri!
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Milan forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youssouf Fofana için İtalyan basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fofana'nın geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.

GALATASARAY GÜÇLÜ ADAY

Galatasaray, Fransız futbolcunun transferi için en güçlü adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor.

27 yaşındaki futbolcu ile Lille, Real Betis ve Lyon gibi takımların da devrede olduğu belirtildi.

BU SEZON ŞANS BULAMADI

Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ 



Galatasaray


Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

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