Milan forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Youssouf Fofana için İtalyan basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Fofana'nın geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.
GALATASARAY GÜÇLÜ ADAY
Galatasaray, Fransız futbolcunun transferi için en güçlü adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor.
27 yaşındaki futbolcu ile Lille, Real Betis ve Lyon gibi takımların da devrede olduğu belirtildi.
BU SEZON ŞANS BULAMADI
Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY GÜÇLÜ ADAY
Galatasaray, Fransız futbolcunun transferi için en güçlü adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor.
27 yaşındaki futbolcu ile Lille, Real Betis ve Lyon gibi takımların da devrede olduğu belirtildi.
BU SEZON ŞANS BULAMADI
Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.