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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in ardından Al Musrati'nin de sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 21:20 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 21:29
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Al Musrati
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Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Almoatasembellah Al Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

HADZİAHMETOVİC'İN ARDINDAN BİR AYRILIK DAHA

Beşiktaş, Al Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu ayrılıkla birlikte Beşiktaş'ta gün ikinci futbolcuyla yollar ayrılmış oldu. Daha önce Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi de karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Al-Musrati, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı.





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