Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Almoatasembellah Al Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
HADZİAHMETOVİC'İN ARDINDAN BİR AYRILIK DAHA
Beşiktaş, Al Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bu ayrılıkla birlikte Beşiktaş'ta gün ikinci futbolcuyla yollar ayrılmış oldu. Daha önce Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi de karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Al-Musrati, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı.