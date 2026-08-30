Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
VEDAT MURIQI YİNE SAHNEDE
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Oğuz Aydın'ın sol kanattan yerden çevirdiği topu kontrol etttikten sonra köşeye bırakan Vedat Muriqi, fileleri havalandırarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Sezon başında sarı-lacivertli kadroya katılan Kosovalı golcü, böylece kariyerinin en erken 3. golünü kaydetti.
3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST
Vedat Muriqi, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Konyaspor maçında golünün yanı sıra 1 asist yapan deneyimli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasının ardından Samsunspor maçında da ağları sarsmayı başardı.
Muriqi böylece Fenerbahçe formasıyla son 3 maçında 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.
Vedat Muriqi, seriye bağladı ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/9g3U8ubHPK pic.twitter.com/GQrjCBNgUA
— Sporx (@sporx) August 30, 2026