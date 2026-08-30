30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-1DA
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-048'
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-045'
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-03'
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1DA
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-045'
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
1-0DA

Vedat Muriqi durdurulamıyor! 3 maçta 3 gol, 1 asist

Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla son 3 maçında 3 gol, 1 asist üreterek formunu sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vedat Muriqi durdurulamıyor! 3 maçta 3 gol, 1 asist
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

VEDAT MURIQI YİNE SAHNEDE

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Oğuz Aydın'ın sol kanattan yerden çevirdiği topu kontrol etttikten sonra köşeye bırakan Vedat Muriqi, fileleri havalandırarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Sezon başında sarı-lacivertli kadroya katılan Kosovalı golcü, böylece kariyerinin en erken 3. golünü kaydetti.

3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Vedat Muriqi, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Konyaspor maçında golünün yanı sıra 1 asist yapan deneyimli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasının ardından Samsunspor maçında da ağları sarsmayı başardı.

Muriqi böylece Fenerbahçe formasıyla son 3 maçında 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.