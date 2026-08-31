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3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
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Galatasaray, Deniz Gül transferinde anlaşmaya vardı

Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferinde anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 00:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, Deniz Gül transferinde anlaşmaya vardı
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ SEYAHAT BEKLENİYOR

Deniz Gül'ün pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere seyahat etmesi için izin beklendiği aktarıldı.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY'DI



Galatasaray


Fabrizio Romano ayrıca Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelikli tercih olarak gördüğünü belirtti.

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