Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı.
11 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
PAZARTESİ GÜNÜ SEYAHAT BEKLENİYOR
Deniz Gül'ün pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere seyahat etmesi için izin beklendiği aktarıldı.
ÖNCELİĞİ GALATASARAY'DI
Fabrizio Romano ayrıca Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelikli tercih olarak gördüğünü belirtti.
11 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
PAZARTESİ GÜNÜ SEYAHAT BEKLENİYOR
Deniz Gül'ün pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmek üzere seyahat etmesi için izin beklendiği aktarıldı.
ÖNCELİĞİ GALATASARAY'DI
Fabrizio Romano ayrıca Deniz Gül'ün transfer sürecinde Galatasaray'ı öncelikli tercih olarak gördüğünü belirtti.