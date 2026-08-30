30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-2
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-1
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-0
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-283'
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-0
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Yüksel Yıldırım: "Fenerbahçe bizden çok üstün"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe karşısında 2-0'lık yenilgiden "ucuz kurtulduklarını" belirterek sarı-lacivertlilerin kendilerinden çok üstün olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım: 'Fenerbahçe bizden çok üstün'
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Fenerbahçe'nin kendilerinden çok üstün bir takım olduğunu belirten Yıldırım, "Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu." dedi.

"2-0 İLE UCUZ KURTULDUK"

Samsunspor'un maçın henüz başında gol yeme sorununa dikkat çeken Yıldırım, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Yıldırım, "Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama Göztepe maçındaki gibi 3. dakikada gol yedik. Samsunspor'un maç başında gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması lazım." ifadelerini kullandı.

Takımın eksiklere rağmen mücadele ettiğini söyleyen Yıldırım, "Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı. Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Takım direndi." şeklinde konuştu.

"MİLLİ ARADAN SONRA GERÇEK SAMSUNSPOR'U GÖRECEĞİZ"

Yeni transfer Gabriel'i de değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Gabriel'i defansta çok beğendim, ilk maçıydı. Diğer arkadaşlar da yeni yeni alışıyor. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Onların amacı Aziz Başkan ile şampiyon olmak. Hedefleri var." dedi.

Samsunspor'un sezon hedefini de açıklayan Yıldırım, "Bizim hedefimiz 5'inci, 6'ıncı, 7'inci olmak. Samsunspor'un ölüsü ilk 8'de olur. Sakatlar geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli aradan sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u görecek." ifadelerini kullandı.



Samsunspor


Yıldırım sözlerini, "O zamana kadar alabileceğimiz kadar puan alacağız. İlk 5 hafta fikstürümüz var. 3 haftada 4 puanımız var, iyi mi değil, kötü mü değil. Mücadeleye devam." diyerek tamamladı.

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