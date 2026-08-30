Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fenerbahçe'nin kendilerinden çok üstün bir takım olduğunu belirten Yıldırım, "Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu." dedi.





"2-0 İLE UCUZ KURTULDUK"

Samsunspor'un maçın henüz başında gol yeme sorununa dikkat çeken Yıldırım, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.





Yıldırım, "Elimizden gelen mücadeleyi verdik ama Göztepe maçındaki gibi 3. dakikada gol yedik. Samsunspor'un maç başında gol yeme alışkanlığını sonlandırması lazım. Hocamızla bunu konuşacağım. Gerekeni yapması lazım." ifadelerini kullandı.





Takımın eksiklere rağmen mücadele ettiğini söyleyen Yıldırım, "Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı. Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Takım direndi." şeklinde konuştu.





"MİLLİ ARADAN SONRA GERÇEK SAMSUNSPOR'U GÖRECEĞİZ"

Yeni transfer Gabriel'i de değerlendiren Yüksel Yıldırım, "Gabriel'i defansta çok beğendim, ilk maçıydı. Diğer arkadaşlar da yeni yeni alışıyor. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Onların amacı Aziz Başkan ile şampiyon olmak. Hedefleri var." dedi.





Samsunspor'un sezon hedefini de açıklayan Yıldırım, "Bizim hedefimiz 5'inci, 6'ıncı, 7'inci olmak. Samsunspor'un ölüsü ilk 8'de olur. Sakatlar geldiğinde başka bir Samsunspor olacağız. Milli aradan sonra Türkiye gerçek Samsunspor'u görecek." ifadelerini kullandı.









Yıldırım sözlerini,diyerek tamamladı.