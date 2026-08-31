30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-2
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-1
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-0
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-2
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-0
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Emre Belözoğlu'ndan yabancı kuralına tepki!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yabancı kuralını eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu'ndan yabancı kuralına tepki!
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, ligdeki yabancı kuralını eleştirirken, Başakşehir karşısında golü atan Diabate'yle yollarını ayırmak zorunda kalacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, federasyonun yabancı kuralını eleştirdi.

Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Belözoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"BEN KEREM'İ YABANCI STATÜSÜNDE OYNATIYORUM,
GALATASARAY İLKAY'I TÜRK STATÜSÜNDE OYNATIYOR!"

Kadroda yer alan 2 yabancı oyuncuyla istemedikleri halde vedalaşmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Ne kulüp ne de oyuncular bu durumun böyle olmasını istiyor ama bu kural bizi çok zorluyor. Bu kuralı biraz gevşetmek lazım. Bugün Galatasaray'da İlkay Gündoğan Türk statüsünde oynuyor, ben Kerem Demirbay'ı yabancı statüsünde oynatıyorum. Mecburi hamleler yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün oyuna giren ve takıma çok katkı veren Diabate gibi bir oyuncudan vazgeçmek zorunda kalacağız. Kulüp genç oyunculara yatırım yaptı, onlardan vazgeçemiyoruz. Bugün Türk pasaportuna sahip bir oyuncu Kosova Milli Takımı'nı, Bosna Hersek Milli Takımı'nı seçemez mi? Onu seçtiği zaman nasıl yabancı statüsünde oynayacak? Bu kulüpleri yönetenler, federasyonu yönetenler nasıl birliğe varamıyorlar? Biz yıllarca bu insanlara hamilik yapmadık mı? Bu ülkeleri seçtiklerinde Türk statüsünde oynayamayacaklar mı? Shomurodov gibi bir oyuncu neden Türk statüsünde oynayamıyor? Bu kararı alanlar Türk oyuncuları korurken, onları bu kadar tembelleştiren bir süreci inşa ettiklerinin farkında değil mi? Ben Kerem'i yabancı statüsünde oynatıyorum, Galatasaray İlkay'ı Türk statüsünde oynatıyor. 2015 öncesi, sonrası diye tarih konulmuş. İkisinin de babası Türk, annesi Türk. Çok doğru bulmuyorum."

"3 MAÇTA ÇOK ZORLU RAKİPLERLE OYNADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Belözoğlu, özgüvenli oyunlarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Kulübün genç, hedefi olan ve vizyon sahibi oyuncularla yola devam etme kararı aldığını dile getiren Belözoğlu, "Benim için de çok güzel bir deneyim oluyor. Daha genç, daha temiz ruhlar, daha temiz auralarla çalışıyorum. Keşke teknik direktörlük kariyerimin başını genç oyuncularla inşa edebilseydim. Gösterdiklerimizi çok iyi uyguluyorlar. Bugün ilk yarı tamamen istemediğimiz, mecbur kaldığımız bir formasyonla sahadaydık. İkinci yarıdaki enerjimiz ise takdiri hak etti. 3 maçta çok zorlu rakiplerle oynadık. Bugünkü performansları için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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