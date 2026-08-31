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Acun Ilıcalı, Roma'dan aldı: Robinio Vaz

Premier Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Hull City, Roma'nın 19 yaşındaki hücumcusu Robinio Vaz'ın transferi için anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 11:00 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 11:02
Haber: Sporx.com dış haberler
Acun Ilıcalı, Roma'dan aldı: Robinio Vaz
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Hull City, 19 yaşındaki hücumcu Robinio Vaz'ın transferi için Roma ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Hull City, Robinio Vaz transferi için hem oyuncu tarafıyla hem de Roma ile sözlü anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibinin 2007 doğumlu hücum oyuncusu için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmede ayrıca 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.

Kulüpler arasında evrak işlemlerine geçilirken Vaz'ın İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

ROMA 22 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Robinio Vaz, Roma'ya henüz geçtiğimiz ocak ayında Marsilya'dan transfer olmuştu.

İtalyan ekibinin genç futbolcu için 22 milyon euro bonservis ve 2 milyon euroya kadar bonus içeren bir anlaşmaya imza attığı belirtilmişti. Buna karşın Vaz, Gian Piero Gasperini yönetiminde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

ROBINIO VAZ'IN İSTATİSTİKLERİ

19 yaşındaki futbolcu, 2025/26 sezonunda Marsilya ve Roma formalarıyla toplam 33 resmi karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sezonun ilk bölümünde Marsilya'da 19 resmi maça çıkan Vaz, 4 gol ve 2 asist üretirken; ocak ayında transfer olduğu Roma'da bütün kulvarlarda 14 karşılaşmada görev yaptı ve 1 kez fileleri havalandırdı. 

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