Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda RAMS Park'ta Göztepe'yi 3-2 maðlup ederek üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray'da transfer çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE GÖZLER STOPER TRANSFERÝNDE
Rafael Leao transferiyle hücum hattýna önemli bir takviye yapan Galatasaray'da þimdi gözler savunmaya çevrildi.
Sarý-kýrmýzýlý yönetim, transfer döneminin son günlerinde özellikle stoper bölgesini güçlendirmek için çalýþmalarýný sürdürüyor.
BÝR KEZ DAHA DANSO GÜNDEMDE
Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da önemli bir futbolcunun ismi masaya geldi.
Geçen sezon Galatasaray'ýn transfer etmek için çok uðraþtýðý ancak Tottenham'ýn önerdiði 25 milyon euro'luk bonservis bedeli sonrasýnda Lens'ten Ýngiltere'ye giden Kevin Danso bir kez daha gündemde.
Ýngiliz ekibinden ayrýlmak isteyen 27 yaþýndaki Avusturyalý kule, bunu teknik direktör De Zerbi'ye iletti. De Zerbi yaptýðý açýklamada Danso'nun kulüpten ayrýlmak için kendisinden izin istediðini söylediðini belirtti.
DE ZERBÝ AÇIKLADI
Bunun en önemli sebeplerinden birisi hem liginde þampiyonluk mücadelesi veren bir takýma gitmek istemesi hem de düzenli forma giymeyi tercih etmesi olarak gösterildi.
Danso'nun bu talebi sonrasýnda gelecek teklifleri deðerlendirmek isteyen Danso için Galatasaray devreye girdi.
Satýn alma opsiyonlu kiralama teklifi yapýlacak olan 27 yaþýndaki oyuncunun Þampiyonlar Ligi ve artan kadro kalitesi nedeniyle Galatasaray'a sýcak baktýðý öðrenildi. Bu hafta içinde transfer netlik kazanacak.
Rafael Leao transferiyle hücum hattýna önemli bir takviye yapan Galatasaray'da þimdi gözler savunmaya çevrildi.
Sarý-kýrmýzýlý yönetim, transfer döneminin son günlerinde özellikle stoper bölgesini güçlendirmek için çalýþmalarýný sürdürüyor.
BÝR KEZ DAHA DANSO GÜNDEMDE
Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da önemli bir futbolcunun ismi masaya geldi.
Geçen sezon Galatasaray'ýn transfer etmek için çok uðraþtýðý ancak Tottenham'ýn önerdiði 25 milyon euro'luk bonservis bedeli sonrasýnda Lens'ten Ýngiltere'ye giden Kevin Danso bir kez daha gündemde.
Ýngiliz ekibinden ayrýlmak isteyen 27 yaþýndaki Avusturyalý kule, bunu teknik direktör De Zerbi'ye iletti. De Zerbi yaptýðý açýklamada Danso'nun kulüpten ayrýlmak için kendisinden izin istediðini söylediðini belirtti.
DE ZERBÝ AÇIKLADI
Bunun en önemli sebeplerinden birisi hem liginde þampiyonluk mücadelesi veren bir takýma gitmek istemesi hem de düzenli forma giymeyi tercih etmesi olarak gösterildi.
Danso'nun bu talebi sonrasýnda gelecek teklifleri deðerlendirmek isteyen Danso için Galatasaray devreye girdi.
Satýn alma opsiyonlu kiralama teklifi yapýlacak olan 27 yaþýndaki oyuncunun Þampiyonlar Ligi ve artan kadro kalitesi nedeniyle Galatasaray'a sýcak baktýðý öðrenildi. Bu hafta içinde transfer netlik kazanacak.