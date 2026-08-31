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Yusuf Akçiçek adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray altyapısından çıkan Yusuf Akçiçek geri dönüyor. Bir dönem yetersiz olduğu gerekçesiyle Florya'dan gönderilen ve sonrasında Fenerbahçe'nin yolunu tutan milli stoper, 22 milyon avroya gittiği Al Hilal'den kiralık olarak kadroya katılacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 09:07
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Yusuf Akçiçek adım adım Galatasaray'a!
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Ligde evinde Göztepe'yi yenerek rahat bir nefes alan Galatasaray, transfer penceresi kapanmadan eksiklerini giderme peşinde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milan'dan Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katarak büyük sükse yapan sarı kırmızılılar, bir dönem altyapısında oynayan milli futbolcu Yusuf Akçiçek'i de yuvaya döndürmeye hazırlanıyor.

Altyapıda oynarken evini Florya'ya taşıyan ancak yetersiz bulunduğu gerekçesiyle gönderilen Yusuf, sonrasında Fenerbahçe'ye katılmış, kısa sürede kendisini göstererek A takımının değişmezi olmuştu.

Yusuf, çok geçmeden Fenerbahçe'den 22 milyon avro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satılmıştı.

ABDÜLKERİM'E ALTERNATİF

Genç oyuncu, Galatasaray'ın "Yuvana dön" teklifine "evet" dedi.

Savunmaya yerli bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Yusuf için Al Hilal'e kiralama teklifinde bulundu.



Galatasaray


Suudi Arabistan ekibi, 20 yaşındaki oyuncunun gidişine prensipte onay verdi.

Buna göre Galatasaray, Yusuf'un 5 milyon avroluk yıllık ücretinin 3 milyon avrosunu ödeyecek, kalan kısmını ise Al Hilal karşılayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ALTERNATİF

Abdülkerim Bardakcı'yı yerli bir isimle yedeklemek isteyen sarı kırmızılılar, böylece millî oyuncuyu yeniden takıma döndürecek. Savunmaya takviye peşinde koşan Al Hilal, aradığı ismi bulur bulmaz Yusuf'un gidişine onay verecek.



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