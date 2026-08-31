Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun 6 numara talebi doğrultusunda yoğun bir çalışma içinde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı'nın hedefindeki isim Barcelona'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Casado...
Katalanlar, transfer penceresi kapanmak üzere olduğu için belirsizlik istediği 20-25 milyon Euro'dan indirime gitmeye hazır.
Beşiktaş, İspanyollara satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. B planı da hazır: Siyah-beyazlılar, Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Yine asıllı İspanyol orta saha Ilaix Moriba'nın makul şartlarını sordu. Celta Vigo 23 yaşındaki oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
Benfica'dan 26 yaşındaki Richard Rios da listede yer alıyor.
Katalanlar, transfer penceresi kapanmak üzere olduğu için belirsizlik istediği 20-25 milyon Euro'dan indirime gitmeye hazır.
Beşiktaş, İspanyollara satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. B planı da hazır: Siyah-beyazlılar, Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Yine asıllı İspanyol orta saha Ilaix Moriba'nın makul şartlarını sordu. Celta Vigo 23 yaşındaki oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.
Benfica'dan 26 yaşındaki Richard Rios da listede yer alıyor.