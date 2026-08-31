30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-2
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-1
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-0
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-276'
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-0
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Archie Brown'dan Beşiktaş'a mesaj!

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Archie Brown açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcu, Beşiktaş taraftarına da mesaj gönderdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 00:02
Haber: Sporx.com
Archie Brown'dan Beşiktaş'a mesaj!
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Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Archie Brown, galibiyeti ve takımın performansını değerlendirdi.

"4-5 ATABİLİRDİK"

Brown, galibiyetin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Tanrı'ya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının özgüveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz."

Performansından da bahseden Brown, "Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum." dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ

Archie Brown, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj gönderdi.

Brown, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." ifadelerini kullandı.





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