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Furkan Korkmaz: "Bizim için güzel bir rövanş olacak"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Furkan Korkmaz, İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Furkan Korkmaz: 'Bizim için güzel bir rövanş olacak'
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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Mücadele öncesi konuşan Furkan Korkmaz, İzlanda'yı iyi tanıdıklarını ve galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.

İzlanda'nın sahasında etkili bir takım olduğunu belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Geçen sene burada oynadığımız maçı çok iyi hatırlıyoruz. Bizim için Dünya Kupası elemelerinden bağımsız olarak da güzel bir rövanş olacak. Özellikle kısaları çok yaratıcı ve skorer bir basketbol oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız. Rakibi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Ancak günün sonunda bizim ne yapacağımız daha önemli çünkü biz böyle bir ekibiz. Umarım buradan galibiyetle ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Milli takımın son yıllarda yakaladığı kimyaya da değinen Furkan, büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Korkmaz, "Bu, hem sahadaki basketbolla hem de saha dışındaki arkadaşlıkla çok pekişen bir durum. Umuyorum bu jenerasyon uzun süre birlikte oynamaya devam eder. Gerçekten burada çok değerli bir grup var. Antrenöründen oyuncusuna, malzemecimizden idarecilerimize kadar federasyonda gerçekten çok büyük bir emek veriliyor. Biz de bunu geçen sene Avrupa ikinciliğiyle taçlandırdık. Tabii ki bundan sonraki hedefimiz şampiyonluk. Çünkü ekip olarak seviyemizin buna uygun olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bunu da şampiyonlukla taçlandırırız." şeklinde konuştu.

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