Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından konuşan Fink, Fenerbahçe'nin doğru dakikalarda golleri bulduğunu ve haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"FENERBAHÇE DOĞRU DAKİKALARDA GOLÜ BULDU"





Fink, karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Üçüncü dakikada öne geçtiler zaten. İkinci yarının da ilk dakikalarında, yemiş olduğumuz ikinci gol geldi. Daha sonrasında da sakatlanarak oyundan çıkan Fatih'in durumundan da bahsetmek istiyorum. Fatih de ne yazık ki şanssız bir sakatlık geçirdi. Aslında bugün kadrolara baktığımızda Şampiyonlar Ligi kadrosuna sahip olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin...Tabii bizim de bu maçtan elbette çıkarmamız gereken dersler var. Ama üçüncü bölgede özellikle bir forvetimizin eksikliğini yaşadığımızı da söylemem gerekiyor. Fatih'in durumu umarım ciddi değildir."





MOUANDILMADJI İÇİN TARİH VERDİ





Marius Mouandilmadji'nin gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılmasını beklediklerini belirten Fink, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Ama özetle Fenerbahçe bence doğru dakikalarda golü bularak galip geldi, Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık ama bu galip gelmek için yeterli değildi. Fenerbahçe'ye baktığımızda kontrollü ataklarda özellikle çok hızlı atağa çıktıklarını gördük. Ofansif anlamda çok doğru bir atak oyun sergilediler. Göstermiş olduğumuz performans bugün için belki yeterli değildi. Gelecekte deplasmanda oynayacağımız karşılaşmada çok daha iyi bir oyun sergilemeye çalışacağız. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Tabii takımın da biraz zamana ihtiyacı var genç olması hasebiyle..."









TRANSFER MESAJI





Takımın savunmasında çok genç oyuncular bulunduğunu hatırlatan Thorsten Fink, bu bölgeye tecrübeli bir futbolcu transfer edilmesi gerektiğini belirtti.



Alman teknik adam, savunmaya takviye yapılmaması halinde Samsunspor'un ilk 5 hedefinin ortadan kalkacağını ifade etti.



