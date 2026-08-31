Trabzonspor biletini kesti!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Yabancı takviyelerine devam eden bordo mavililer, kontenjanda yer açmak için Bouchouari ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon başında St. Etienne'den 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha, beklentilerin uzağında kaldı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Nice, Bouchouari'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başladı.
Oyuncunun da Fransa'ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Nice, Bouchouari'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başladı.
Oyuncunun da Fransa'ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtildi.