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Trabzonspor biletini kesti!

Trabzonspor yabancı kontenjanında yer açmak istiyor. Geçen sezon alınan ve beklentileri tam olarak karşılayamayan 24 yaşındaki orta sahanın Fransız ekibi Nice'e kiralanması gündemde. Faslı oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 09:17
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor biletini kesti!
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Trabzonspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Yabancı takviyelerine devam eden bordo mavililer, kontenjanda yer açmak için Bouchouari ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon başında St. Etienne'den 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki orta saha, beklentilerin uzağında kaldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Nice, Bouchouari'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Oyuncunun da Fransa'ya dönüş fikrine sıcak baktığı belirtildi.  



Trabzonspor


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