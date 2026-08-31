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Bir devrin sonu: Novak Djokovic

Amerika Açık ilk turunda Novak Djokovic, Mariano Navone'ye 3-2 mağlup oldu. Djokovic, 20 yıl sonra ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 09:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bir devrin sonu: Novak Djokovic
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Novak Djokovic, ABD Açık'ın ilk turunda Arjantinli Mariano Navone'ye 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk seti 7-6 kaybeden Djokovic, 7-6 ve 6-4 kazanarak 2-1 öne geçti ancak son iki seti 6-2 ve 6-1 kaybetti.

Grand Slam'lerde 77 maçtır (20 yıl) ilk turda kaybetmeyen 39 yaşındaki Djokovic, maç sırasında sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Sırp tenisçi bir Grand Slam'de son kez 2006 Avustralya Açık'ın ilk turunda, dünya 76 numarasıyken elenmişti.

"VÜCUDUM ÇÖKMEYE BAŞLADI"

Djokovic'in fiziksel sorunları maçın ilerleyen bölümlerinde baş gösterdi. Üçüncü sette kort kenarındaki çöp kutusuna kusan 39 yaşındaki tenisçi, ilerleyen dakikalarda kramp ve sırt ağrıları yaşadı. Beşinci set öncesinde sağlık molası aldı ancak maça tutunamadı.

Karşılaşmanın ardından yaşadıklarını anlatan Djokovic, "Kortta berbat hissettim. Ne yazık ki bu yıl neredeyse her maçta yaşadığım bir şey. Kusma, ciddi bir problem. Ardından bütün vücudum çökmeye başlıyor; kramp ve ağrı geliyor. Sonunda sırtım ve omzum da dayanmadı" dedi.

Dört kez ABD Açık şampiyonu olan ve kariyerinde 101 turnuva zaferi bulunan Djokovic, korttan ayrılırken tribünlerin dört tarafına dönerek elleriyle kalp işareti yaptı.

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