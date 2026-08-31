Porto, hücum hattında önemli bir değişikliğe imza attı. Portekiz temsilcisi, Deniz Gül'ün Galatasaray'a transferinin ardından Milan'ın Meksikalı forveti Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gimenez, Porto'ya bedelsiz kiralık olarak transfer olurken sözleşmede oyuncunun oynama süresine bağlı 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
DENİZ GÜL'ÜN YERİNE GİMENEZ
Porto'nun bu transferle birlikte Deniz Gül'ün ayrılık ihtimalinin ardından forvet hattındaki boşluğu Gimenez ile dolduracağı belirtildi. Deniz Gül'ün Galatasaray'a transferi için 10 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus üzerinde anlaşma sağlanırken, Porto ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay elde edecek.
TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ
Santiago Gimenez, transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelen isimler arasında yer aldı. Ancak Meksikalı golcünün yeni adresi Porto oldu.
MILAN'DA 18 MAÇTA 1 GOL
Gimenez, geride kalan 2025/26 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıktı. Meksikalı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Gimenez'in Milan ile olan sözleşmesi devam ederken, Porto'nun oyuncunun performansına ve oynama süresine bağlı olarak satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali bulunuyor.
DENİZ GÜL'ÜN YERİNE GİMENEZ
Porto'nun bu transferle birlikte Deniz Gül'ün ayrılık ihtimalinin ardından forvet hattındaki boşluğu Gimenez ile dolduracağı belirtildi. Deniz Gül'ün Galatasaray'a transferi için 10 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus üzerinde anlaşma sağlanırken, Porto ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay elde edecek.
TRABZONSPOR DA İSTEMİŞTİ
Santiago Gimenez, transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelen isimler arasında yer aldı. Ancak Meksikalı golcünün yeni adresi Porto oldu.
MILAN'DA 18 MAÇTA 1 GOL
Gimenez, geride kalan 2025/26 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıktı. Meksikalı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.
Gimenez'in Milan ile olan sözleşmesi devam ederken, Porto'nun oyuncunun performansına ve oynama süresine bağlı olarak satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali bulunuyor.