Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 13:35 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 13:35

AÖF Sınav Sonuçları Açıklandı mı? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi Vize Sonucu Sorgulama Ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim alan milyonlarca öğrenci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF Bahar Dönemi ara sınav (vize) sonuçları için gözler resmi açıklama ekranına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ve AOS sorgulama ekranı ile ilgili son detaylar.

Anadolu Üniversitesi, sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihinden itibaren 10 ile 15 gün içerisinde erişime açmaktadır. 4-5 Nisan tarihlerinde tamamlanan vize sınavlarının ardından sonuçların 13 Nisan 2026 haftasında veya en geç Nisan ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, geçtiğimiz yıllardaki açıklanma süreleri baz alındığında sonuçların an meselesi olduğu belirtiliyor.

AÖF Sınav Sonuçları Sorgulama Nasıl Yapılır?
AÖF vize sonuçları açıklandığı andan itibaren öğrenciler iki farklı kanal üzerinden notlarını öğrenebilecekler:

AÖF Öğrenci Otomasyonu: aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet üzerinden "Anadolu Üniversitesi Sınav Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak.

Önemli Not: Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmez; yalnızca dijital ortamda ilan edilir.

AÖF Sınav Notu Değerlendirmesi Nasıl Olacak?
AÖF'te ders geçme sisteminde vize sınavlarının ağırlığı %30, dönem sonu (final) sınavlarının ağırlığı ise %70 olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sistemde, ham başarı puanının belirlenen barajın üzerinde olması gerekmektedir.

2026 AÖF Final Sınavları Ne Zaman?
Vize sonuçlarının ardından öğrenciler final maratonuna odaklanacak. 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Diğer Haberler

Türk futbolunun geleceği için Almanya'da seçmeler yapıldı! Futbol Türk futbolunun geleceği için Almanya'da seçmeler yapıldı!
Dünya Kupası'nda dikkat çeken atama! Gözler bu isme çevrildi Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken atama! Gözler bu isme çevrildi
Bodrum FK, play-off için sahaya çıkıyor! Spor Toto 1. Lig Bodrum FK, play-off için sahaya çıkıyor!
Süper Lig'de 29. hafta hakemleri Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 29. hafta hakemleri
Fenerbahçe'nin Kayseri'de oranı yüzde 50! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Kayseri'de oranı yüzde 50!
İbrahım Hacıosmanoğlu: 'Projede yer alan ilk federasyonlardan olduk' Futbol İbrahım Hacıosmanoğlu: "Projede yer alan ilk federasyonlardan olduk"
Infantino'dan Türkiye tezahüratı Dünya Kupası 2026 Infantino'dan Türkiye tezahüratı
Motorine zam var mı, gelecek mi? 10 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları Gündem Motorine zam var mı, gelecek mi? 10 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları
AÖF Sınav Sonuçları Açıklandı mı? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi Vize Sonucu Sorgulama Ekranı Gündem AÖF Sınav Sonuçları Açıklandı mı? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi Vize Sonucu Sorgulama Ekranı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Osimhen kararı!
2
Kocaelispor'dan Galatasaray'a cevap!
3
PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı!
4
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz planı!
5
Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı: Inter ve Galatasaray!
6
Üç büyüklerin toplam borcu 71.5 milyarı aştı!
7
Fenerbahçe'de kafalar karışık

