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Juventus, Pape Matar Sarr transferini bitirdi!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Pape Matar Sarr, Juventus'a transfer oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 11:11 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 11:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Juventus, Pape Matar Sarr transferini bitirdi!
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Pape Matar Sarr için Juventus'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus, Tottenham forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ın transferi için anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan devi, Tottenham ile kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir anlaşma sağladı.

30 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA

Sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu, belirli koşulların gerçekleşmesi hâlinde zorunlu hale gelecek.

Tottenham'ın bu transferden elde edeceği toplam paket bedelinin 30 milyon euro değerinde olduğu belirtildi.

Juventus'a transfer olmak isteyen Pape Matar Sarr için kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlandığı ve Senegalli futbolcunun kısa süre içerisinde İtalya'ya gideceği aktarıldı.

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