Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, Monaco'ya olan borcunu ödeyerek FIFA'nın uyguladığı transfer yasağından kurtuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'in haberine göre, kulübün Jean Lucas transferinden kaynaklanan yaklaşık 2 milyon euroluk borcu, Neymar'ın ailesine ait NR Sports'un sağladığı finansal destekle ödendi. Böylece Santos yeniden oyuncu kaydetme hakkı kazandı.
BORÇ JEAN LUCAS TRANSFERİNDEN
Monaco, Santos'un Jean Lucas'ın bonservis transferinden kalan son 2 milyon euroluk ödemeyi gerçekleştirmemesi üzerine FIFA'ya başvurmuştu.
FIFA, Mayıs 2025'te Santos'a borcu 32 bin 876 euroluk faizle birlikte 45 gün içerisinde ödeme şartı getirmiş, aksi durumda kulübün yeni oyuncu kaydetmesini engelleyecek transfer yasağı uygulanmasına karar vermişti.
NEYMAR'IN AİLE ŞİRKETİ DEVREYE GİRDİ
Santos'un açıklamasına göre borcun kapatılması, NR Sports'un kulübe sağladığı doğrudan finansal destek sayesinde gerçekleşti.
Anlaşma kapsamında Santos ile NR Sports'un, kulübün formasında henüz satılmamış sponsorluk alanlarının pazarlanması konusunda birlikte çalışacağı belirtildi. NR Sports, 2006 yılında Neymar'ın ailesi tarafından Brezilyalı yıldızın kariyer ve imaj yönetimi için kuruldu.
TRANSFER YASAĞI KALKTI
Ödemeyle birlikte Santos'un transfer yasağı kaldırılırken, kulüp yeniden transfer piyasasında oyuncu kaydetme hakkına sahip oldu.
Santos'un bu gelişmenin ardından Arthur Melo transferinde de önünü açtığı bildirildi. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Juventus'tan ayrılmasının ardından Santos ile anlaşmaya yakın olduğu aktarılıyor.
BORÇ JEAN LUCAS TRANSFERİNDEN
Monaco, Santos'un Jean Lucas'ın bonservis transferinden kalan son 2 milyon euroluk ödemeyi gerçekleştirmemesi üzerine FIFA'ya başvurmuştu.
FIFA, Mayıs 2025'te Santos'a borcu 32 bin 876 euroluk faizle birlikte 45 gün içerisinde ödeme şartı getirmiş, aksi durumda kulübün yeni oyuncu kaydetmesini engelleyecek transfer yasağı uygulanmasına karar vermişti.
NEYMAR'IN AİLE ŞİRKETİ DEVREYE GİRDİ
Santos'un açıklamasına göre borcun kapatılması, NR Sports'un kulübe sağladığı doğrudan finansal destek sayesinde gerçekleşti.
Anlaşma kapsamında Santos ile NR Sports'un, kulübün formasında henüz satılmamış sponsorluk alanlarının pazarlanması konusunda birlikte çalışacağı belirtildi. NR Sports, 2006 yılında Neymar'ın ailesi tarafından Brezilyalı yıldızın kariyer ve imaj yönetimi için kuruldu.
TRANSFER YASAĞI KALKTI
Ödemeyle birlikte Santos'un transfer yasağı kaldırılırken, kulüp yeniden transfer piyasasında oyuncu kaydetme hakkına sahip oldu.
Santos'un bu gelişmenin ardından Arthur Melo transferinde de önünü açtığı bildirildi. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Juventus'tan ayrılmasının ardından Santos ile anlaşmaya yakın olduğu aktarılıyor.