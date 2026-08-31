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Neymar, Santos'un borcunu ödedi!

Santos, Monaco'ya olan 2 milyon euroluk borcunu Neymar'ın ailesine ait NR Sports'un finansal desteğiyle ödedi. Brezilya ekibinin transfer yasağı kaldırıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Neymar, Santos'un borcunu ödedi!
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Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, Monaco'ya olan borcunu ödeyerek FIFA'nın uyguladığı transfer yasağından kurtuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'in haberine göre, kulübün Jean Lucas transferinden kaynaklanan yaklaşık 2 milyon euroluk borcu, Neymar'ın ailesine ait NR Sports'un sağladığı finansal destekle ödendi. Böylece Santos yeniden oyuncu kaydetme hakkı kazandı.

BORÇ JEAN LUCAS TRANSFERİNDEN

Monaco, Santos'un Jean Lucas'ın bonservis transferinden kalan son 2 milyon euroluk ödemeyi gerçekleştirmemesi üzerine FIFA'ya başvurmuştu.

FIFA, Mayıs 2025'te Santos'a borcu 32 bin 876 euroluk faizle birlikte 45 gün içerisinde ödeme şartı getirmiş, aksi durumda kulübün yeni oyuncu kaydetmesini engelleyecek transfer yasağı uygulanmasına karar vermişti.

NEYMAR'IN AİLE ŞİRKETİ DEVREYE GİRDİ

Santos'un açıklamasına göre borcun kapatılması, NR Sports'un kulübe sağladığı doğrudan finansal destek sayesinde gerçekleşti.

Anlaşma kapsamında Santos ile NR Sports'un, kulübün formasında henüz satılmamış sponsorluk alanlarının pazarlanması konusunda birlikte çalışacağı belirtildi. NR Sports, 2006 yılında Neymar'ın ailesi tarafından Brezilyalı yıldızın kariyer ve imaj yönetimi için kuruldu.

TRANSFER YASAĞI KALKTI

Ödemeyle birlikte Santos'un transfer yasağı kaldırılırken, kulüp yeniden transfer piyasasında oyuncu kaydetme hakkına sahip oldu.

Santos'un bu gelişmenin ardından Arthur Melo transferinde de önünü açtığı bildirildi. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Juventus'tan ayrılmasının ardından Santos ile anlaşmaya yakın olduğu aktarılıyor.

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