Milan'dan Omari Hutchinson hamlesi

Milan, hücum hattını Omari Hutchinson ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz futbolcunun transferi için anlaşmaya varıldığı ve Hutchinson'ın 4 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Milan forması giyeceği belirtildi.
Anlaşmada Milan'ın oyuncunun bonservisini alabilmesi için 40 milyon euronun üzerinde bir satın alma opsiyonu bulunuyor.
AMORIM TRANSFERİ ÖZELLİKLE İSTEDİ
Transferde teknik direktör Rúben Amorim'in önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının Hutchinson'ın transferini özellikle istediği ve genç oyuncuyu yeni sezon kadrosunun önemli parçalarından biri olarak gördüğü aktarıldı.
Hutchinson'ın Milan'da düzenli forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi bekleniyor.
Anlaşmada Milan'ın oyuncunun bonservisini alabilmesi için 40 milyon euronun üzerinde bir satın alma opsiyonu bulunuyor.
AMORIM TRANSFERİ ÖZELLİKLE İSTEDİ
Transferde teknik direktör Rúben Amorim'in önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının Hutchinson'ın transferini özellikle istediği ve genç oyuncuyu yeni sezon kadrosunun önemli parçalarından biri olarak gördüğü aktarıldı.
Hutchinson'ın Milan'da düzenli forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi bekleniyor.