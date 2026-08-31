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Milan'dan Omari Hutchinson hamlesi

Milan, Omari Hutchinson'ın transferi için anlaşma sağladı. İngiliz kanat oyuncusu 4 milyon euro kiralama bedeliyle İtalyan ekibine katılacak. Anlaşmada 40 milyon euronun üzerinde satın alma opsiyonu bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 11:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Omari Hutchinson hamlesi
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Milan, hücum hattını Omari Hutchinson ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz futbolcunun transferi için anlaşmaya varıldığı ve Hutchinson'ın 4 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Milan forması giyeceği belirtildi.

Anlaşmada Milan'ın oyuncunun bonservisini alabilmesi için 40 milyon euronun üzerinde bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

AMORIM TRANSFERİ ÖZELLİKLE İSTEDİ

Transferde teknik direktör Rúben Amorim'in önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Portekizli çalıştırıcının Hutchinson'ın transferini özellikle istediği ve genç oyuncuyu yeni sezon kadrosunun önemli parçalarından biri olarak gördüğü aktarıldı.

Hutchinson'ın Milan'da düzenli forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi bekleniyor.

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