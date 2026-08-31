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Victor Osimhen, geçen sezonu şimdiden solladı!

Galatasaray'ın hücum merkezine yerleşen Victor Osimhen, maç başına şut ortalamasını 4,41'den 10,33'e, gol ortalamasını ise 0,68'den 1,67'ye yükselterek sezona damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 08:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen, geçen sezonu şimdiden solladı!
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Galatasaray'ın yeni sezondaki hücum gücü, Victor Osimhen'in etrafında şekilleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezona fırtına gibi giren golcü, şimdiden 5 gol ve 2 asistle takımını sırtladı. Okan Buruk'un da altını çizdiği değişim rakamlara yansıdı. Sarı-kırmızılıların maç başına çektiği 22 şutun neredeyse yansı Osimhen'den geliyor.

Geçen sezon maç başına 4.41 şut atan Osimhen, bu sezon ortalamasını 10.33'e çıkardı.

Topla buluşma sayısı aynı kalırken şut sayısının iki katın dan fazla artması, hücumların bitiş noktasının artık Nijeryalı forvet olduğunu gösteriyor. Gol ortalaması 0,68'den 1,67'ye yükselen Osimhen, bitiricilik oranını ise (yüzde 15,46'dan yüzde 16,13'e) neredeyse aynı seviyede tuttu. Yani daha çok pozisyona girerek skor üretimini artırdı.

OKAN BURUK "DAHA İYİ KULLANIYORUZ"

Teknik Direktör Okan Buruk, "Osimhen'i geçen senelere göre çok daha iyi kullanıyoruz. Ona çok daha iyi top getiriyoruz. Böyle olunca o da çok daha fazla pozisyona giriyor" sözleriyle dönüşümü özetledi.



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