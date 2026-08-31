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Barış Göktürk'ten Leao sorusuna dikkat çeken yanıt

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada kendisine yöneltilen Rafael Leao ve Marcus Rashford sorularına verdiği yanıtlarla gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 13:52 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 01:58
Fotoğraf: AA
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna dikkat çeken yanıt
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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldiği sırada kendisine yöneltilen transfer sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LEAO SORUSUNA "10+4" YANITI

Bir Fenerbahçeli taraftarın, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao üzerinden yönelttiği, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu aldı, ne yapacağız?" sorusuna Göktürk, "10+4 var biliyorsun değil mi?" yanıtını verdi.

RASHFORD SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Bir başka taraftar ise Fenerbahçe Başkan Vekili'ne, "Başkanım yap bir çılgınlık, çek Marcus Rashford'ı" sözleriyle seslendi.

Göktürk ise bu çağrıya, "Kadroyu beğenmiyor musunuz?" şeklinde karşılık verdi.

Barış Göktürk ile taraftarlar arasında yaşanan bu diyalogların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.





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