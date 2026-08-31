Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldiği sırada kendisine yöneltilen transfer sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LEAO SORUSUNA "10+4" YANITI
Bir Fenerbahçeli taraftarın, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao üzerinden yönelttiği, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu aldı, ne yapacağız?" sorusuna Göktürk, "10+4 var biliyorsun değil mi?" yanıtını verdi.
RASHFORD SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP
Bir başka taraftar ise Fenerbahçe Başkan Vekili'ne, "Başkanım yap bir çılgınlık, çek Marcus Rashford'ı" sözleriyle seslendi.
Göktürk ise bu çağrıya, "Kadroyu beğenmiyor musunuz?" şeklinde karşılık verdi.
Barış Göktürk ile taraftarlar arasında yaşanan bu diyalogların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Bir Fenerbahçeli taraftarın, Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao üzerinden yönelttiği, "Başkanım, Galatasaray Rafael Leao'yu aldı, ne yapacağız?" sorusuna Göktürk, "10+4 var biliyorsun değil mi?" yanıtını verdi.
RASHFORD SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP
Bir başka taraftar ise Fenerbahçe Başkan Vekili'ne, "Başkanım yap bir çılgınlık, çek Marcus Rashford'ı" sözleriyle seslendi.
Göktürk ise bu çağrıya, "Kadroyu beğenmiyor musunuz?" şeklinde karşılık verdi.
Barış Göktürk ile taraftarlar arasında yaşanan bu diyalogların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.