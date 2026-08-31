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Monza'dan Victor Nelsson hamlesi! Ayrılık yakın

Monza, Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'un transferinde sona yaklaştı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Monza'dan Victor Nelsson hamlesi! Ayrılık yakın
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İtalya Serie A ekiplerinden Monza, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Luca Cilli'nin haberine göre Monza, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istiyor.

İtalyan ekibi ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtildi.





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