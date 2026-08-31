İtalya Serie A ekiplerinden Monza, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Luca Cilli'nin haberine göre Monza, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istiyor.
İtalyan ekibi ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtildi.
İtalyan ekibi ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtildi.