Detroit Pistons'ın, sözleşme durumu henüz çözüme kavuşmayan Jalen Duren konusunda tavrı netliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Tim MacMahon, "The Hoop Collective" programının son bölümünde Pistons'ın kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki genç pivotla ilgili yaklaşımını aktardı. MacMahon'a göre Detroit yönetimi, Duren'ın takımdan ayrılmasına yardımcı olacak herhangi bir hamlede bulunmayı düşünmüyor.
"Çözüme kavuşmayan tek kısıtlı serbest oyuncu durumu Jalen Duren'a ait. Pistons, onu kesinlikle ve yüzde 100 takımda tutmayı planlıyor. İmza-takas ihtimaliyle ilgilenen herkese de açıkça 'Zamanınızı boşa harcıyorsunuz' mesajını verdiler."
Peyton Watson'ın Denver Nuggets'tan Cleveland Cavaliers'a imza-takas yöntemiyle gönderilmesinin ardından Duren, piyasada kalan son kısıtlı serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Los Angeles Clippers da Bennedict Mathurin'e sunduğu nitelikli teklifi geri çekerek oyuncunun New Orleans Pelicans ile sözleşme imzalamasının önünü açmıştı.
Detroit ile Duren'ın sözleşme görüşmelerinde talep edilen rakamlar arasında önemli bir fark bulunduğu bildiriliyor.
2025-26 sezonunda All-NBA takımlarından birine seçilen Duren, maaş sınırının yüzde 30'una kadar çıkabilecek bir maksimum kontrata hak kazandı. Ancak 22 yaşındaki pivotun yüzde 30'luk tam maksimum kontratı talep etmediği, maaş sınırının yaklaşık yüzde 25'ine karşılık gelen bir anlaşma istediği belirtiliyor.
Böyle bir anlaşmada Duren'ın ilk sezon maaşı 41 milyon doların biraz üzerinde olacak. Pistons'ın teklif ettiği kontratın başlangıç maaşının ise yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
"Çözüme kavuşmayan tek kısıtlı serbest oyuncu durumu Jalen Duren'a ait. Pistons, onu kesinlikle ve yüzde 100 takımda tutmayı planlıyor. İmza-takas ihtimaliyle ilgilenen herkese de açıkça 'Zamanınızı boşa harcıyorsunuz' mesajını verdiler."
Peyton Watson'ın Denver Nuggets'tan Cleveland Cavaliers'a imza-takas yöntemiyle gönderilmesinin ardından Duren, piyasada kalan son kısıtlı serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Los Angeles Clippers da Bennedict Mathurin'e sunduğu nitelikli teklifi geri çekerek oyuncunun New Orleans Pelicans ile sözleşme imzalamasının önünü açmıştı.
Detroit ile Duren'ın sözleşme görüşmelerinde talep edilen rakamlar arasında önemli bir fark bulunduğu bildiriliyor.
2025-26 sezonunda All-NBA takımlarından birine seçilen Duren, maaş sınırının yüzde 30'una kadar çıkabilecek bir maksimum kontrata hak kazandı. Ancak 22 yaşındaki pivotun yüzde 30'luk tam maksimum kontratı talep etmediği, maaş sınırının yaklaşık yüzde 25'ine karşılık gelen bir anlaşma istediği belirtiliyor.
Böyle bir anlaşmada Duren'ın ilk sezon maaşı 41 milyon doların biraz üzerinde olacak. Pistons'ın teklif ettiği kontratın başlangıç maaşının ise yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.