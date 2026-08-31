Galatasaray ile sözleþmesinin sona ermesinin ardýndan serbest kalan Wilfried Zaha'ya Ýsviçre'den talip çýktý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Africafoot'un haberine göre Young Boys, 33 yaþýndaki Fildiþi Sahilli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ýsviçre temsilcisinin Zaha ile görüþmelere baþladýðý belirtildi.
ÝKÝ YILLIK SÖZLEÞME TEKLÝFÝ
Young Boys yönetiminin hücum hattýný güçlendirmek amacýyla deneyimli oyuncuya iki yýllýk sözleþme teklifinde bulunduðu aktarýldý.
Taraflarýn maaþ konusunda anlaþmaya varmasý hâlinde transferin kýsa süre içerisinde tamamlanabileceði kaydedildi.
BREZÝLYA VE ÝNGÝLTERE'DEN TALÝPLERÝ VAR
Wilfried Zaha ile Young Boys'un yaný sýra Brezilya'dan Vasco da Gama ve Porto Alegre ekiplerinin de ilgilendiði ifade edildi.
Fildiþi Sahilli futbolcunun, Ýngiltere'den eski kulübü Everton'ýn da transfer listesinde bulunduðu öne sürüldü.
GEÇEN SEZON MLS'TE OYNADI
Geçtiðimiz sezonu Galatasaray'dan kiralýk olarak MLS ekibi Charlotte FC'de geçiren Zaha'nýn güncel piyasa deðeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
ÝKÝ YILLIK SÖZLEÞME TEKLÝFÝ
Young Boys yönetiminin hücum hattýný güçlendirmek amacýyla deneyimli oyuncuya iki yýllýk sözleþme teklifinde bulunduðu aktarýldý.
Taraflarýn maaþ konusunda anlaþmaya varmasý hâlinde transferin kýsa süre içerisinde tamamlanabileceði kaydedildi.
BREZÝLYA VE ÝNGÝLTERE'DEN TALÝPLERÝ VAR
Wilfried Zaha ile Young Boys'un yaný sýra Brezilya'dan Vasco da Gama ve Porto Alegre ekiplerinin de ilgilendiði ifade edildi.
Fildiþi Sahilli futbolcunun, Ýngiltere'den eski kulübü Everton'ýn da transfer listesinde bulunduðu öne sürüldü.
GEÇEN SEZON MLS'TE OYNADI
Geçtiðimiz sezonu Galatasaray'dan kiralýk olarak MLS ekibi Charlotte FC'de geçiren Zaha'nýn güncel piyasa deðeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.