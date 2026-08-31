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Wilfried Zaha'nýn son talibi duyuruldu!

Þu an kulüpsüz durumdaki Wilfried Zaha için son olarak Young Boys'un devreye girdiði iddia edildi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 14:39
Haber: Sporx.com dýþ haberler
Wilfried Zaha'nýn son talibi duyuruldu!
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Galatasaray ile sözleþmesinin sona ermesinin ardýndan serbest kalan Wilfried Zaha'ya Ýsviçre'den talip çýktý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Africafoot'un haberine göre Young Boys, 33 yaþýndaki Fildiþi Sahilli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ýsviçre temsilcisinin Zaha ile görüþmelere baþladýðý belirtildi.

ÝKÝ YILLIK SÖZLEÞME TEKLÝFÝ

Young Boys yönetiminin hücum hattýný güçlendirmek amacýyla deneyimli oyuncuya iki yýllýk sözleþme teklifinde bulunduðu aktarýldý.

Taraflarýn maaþ konusunda anlaþmaya varmasý hâlinde transferin kýsa süre içerisinde tamamlanabileceði kaydedildi.

BREZÝLYA VE ÝNGÝLTERE'DEN TALÝPLERÝ VAR

Wilfried Zaha ile Young Boys'un yaný sýra Brezilya'dan Vasco da Gama ve Porto Alegre ekiplerinin de ilgilendiði ifade edildi.



Galatasaray


Fildiþi Sahilli futbolcunun, Ýngiltere'den eski kulübü Everton'ýn da transfer listesinde bulunduðu öne sürüldü.

GEÇEN SEZON MLS'TE OYNADI

Geçtiðimiz sezonu Galatasaray'dan kiralýk olarak MLS ekibi Charlotte FC'de geçiren Zaha'nýn güncel piyasa deðeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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