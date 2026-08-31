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Trabzonspor'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi!

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a, Beşiktaş'ın eski forveti Tammy Abraham'ın önerildiği belirtildi. 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun Süper Lig'e dönme ihtimali gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 13:08
Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'a Beşiktaş'ın eski golcüsü önerildi!
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Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın eski golcüsü Tammy Abraham'ın bordo-mavili kulübe önerildiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Radyospor'un haberine göre, golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a Tammy Abraham'ın menajerler tarafından önerildiği aktarıldı. Fırtına'nın menajerlerin teklifini kabul etmesi halinde 28 yaşındaki oyuncunun transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Süper Lig'e dönmesi bekleniyor.

ASTON VILLA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Abraham, ikinci Aston Villa döneminde şu ana kadar 14 maçta görev aldı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İngiliz forvet, 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ülkesine dönmeden önce Beşiktaş formasıyla 26 maçta 16 gol kaydetmişti.



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