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Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 5. haftada oynanacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler açıklandı. Haftanın maçlarında Burak Olcar, Mustafa Hakan Belder ve Yücel Büyük gibi isimler düdük çalacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 14:19
Haber: AA
Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

1 Eylül Salı:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor: Burak Olcar

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor: Mustafa Hakan Belder

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yücel Büyük

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor: Emrullah Baydar

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor: İlker Yasin Avcı

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor: Ozan Ergün

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

20.00 Bursaspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor: Raşit Yorgancılar

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