Beşiktaş'ta orta saha transferi için gündeme gelen Richard Rios konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Kolombiyalı futbolcunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Richard Rios transferi konusunda temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki oyuncu için 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme hazırladığı ifade edildi.
Beşiktaş daha önce de Rios'u gündemine almış ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile temas kurmuştu.
BENFICA'NIN TALEBİ 3 MİLYON EURO
Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Benfica, Rios'un zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmasına sıcak bakıyor. Portekiz ekibinin bu formül kapsamında 3 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği aktarılmıştı.
Rios'un Benfica'daki geleceğinde ise Joao Palhinha transferinin etkili olabileceği belirtiliyor. Palhinha'nın kadroya katılmasıyla birlikte Kolombiyalı orta sahanın forma rekabetinde geriye düşme ihtimalinin arttığı ve ayrılığa sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Richard Rios için Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların da Benfica ile temas kurduğu ve Kolombiyalı futbolcu için resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.
Beşiktaş'ın Rios transferindeki girişimlerinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen Kolombiyalı futbolcunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Richard Rios transferi konusunda temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki oyuncu için 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme hazırladığı ifade edildi.
Beşiktaş daha önce de Rios'u gündemine almış ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile temas kurmuştu.
BENFICA'NIN TALEBİ 3 MİLYON EURO
Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Benfica, Rios'un zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmasına sıcak bakıyor. Portekiz ekibinin bu formül kapsamında 3 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği aktarılmıştı.
Rios'un Benfica'daki geleceğinde ise Joao Palhinha transferinin etkili olabileceği belirtiliyor. Palhinha'nın kadroya katılmasıyla birlikte Kolombiyalı orta sahanın forma rekabetinde geriye düşme ihtimalinin arttığı ve ayrılığa sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Richard Rios için Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların da Benfica ile temas kurduğu ve Kolombiyalı futbolcu için resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.
Beşiktaş'ın Rios transferindeki girişimlerinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.