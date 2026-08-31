CEV Trendyol 2026 Kadýnlar Avrupa Þampiyonasý'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, yarýn Azerbaycan'la karþýlaþacak. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karþýlaþma saat 19.00'da baþlayacak. Mücadeleyi Sýrbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ve Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlý yayýmlanacak.
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yý maðlup eden A Milli Voleybol Takýmý, son müsabakasýnda Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sýrada tamamladý.
Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve Ýspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.
Karþýlaþmayý kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yý maðlup eden A Milli Voleybol Takýmý, son müsabakasýnda Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sýrada tamamladý.
Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve Ýspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.
Karþýlaþmayý kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.