Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu duyurdu.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamda, "Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullandı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamda, "Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullandı.