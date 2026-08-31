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Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Göktan Gürpüz

Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 13:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Göktan Gürpüz
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Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamda, "Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullandı.
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Trabzonspor


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