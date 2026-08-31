Victor Wembanyama, Fransa Milli Takımı'yla geçirdiği son dönemin sona ermesinden dolayı hayal kırıklığı yaşasa da San Antonio'ya dönerek çalışmalarına devam etmek için sabırsızlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa'nın İsveç'i 84-69 mağlup ettiği karşılaşmada takımına yardımcı olan Wembanyama, milli takımdan duygusal bir şekilde ayrılmasının Spurs'e dönme konusundaki heyecanını azaltmadığını belirtti.
"Bu durum, San Antonio'ya dönmek ve yeniden çalışmaya başlamak için hâlâ çok heyecanlı olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Oyununuzu geliştirmek için orası gibi başka bir yer yok."
Wembanyama, NBA sezonu boyunca Fransa Milli Takımı'yla bağını tamamen koparmak yerine takımın çalışmalarını uzaktan takip etmeyi planladığını da ifade etti.
"Bağlantımızı korumamız, takım arkadaşlarımın sonuçlarını takip etmem ve koçla iletişimde kalmam gerekiyor. Bunun çok zor olacağını düşünmüyorum."
San Antonio Spurs formasıyla NBA'de üç sezon geçiren Wembanyama, 181 normal sezon karşılaşmasında 23,4 sayı, 11 ribaund, 3,5 asist ve 3,5 blok ortalamaları yakaladı.
22 yaşındaki Fransız yıldız, kariyerinde iki kez All-Star seçilirken Yılın Çaylağı ve Yılın Savunmacısı ödüllerinin de sahibi oldu.
"Bu durum, San Antonio'ya dönmek ve yeniden çalışmaya başlamak için hâlâ çok heyecanlı olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Oyununuzu geliştirmek için orası gibi başka bir yer yok."
Wembanyama, NBA sezonu boyunca Fransa Milli Takımı'yla bağını tamamen koparmak yerine takımın çalışmalarını uzaktan takip etmeyi planladığını da ifade etti.
"Bağlantımızı korumamız, takım arkadaşlarımın sonuçlarını takip etmem ve koçla iletişimde kalmam gerekiyor. Bunun çok zor olacağını düşünmüyorum."
San Antonio Spurs formasıyla NBA'de üç sezon geçiren Wembanyama, 181 normal sezon karşılaşmasında 23,4 sayı, 11 ribaund, 3,5 asist ve 3,5 blok ortalamaları yakaladı.
22 yaşındaki Fransız yıldız, kariyerinde iki kez All-Star seçilirken Yılın Çaylağı ve Yılın Savunmacısı ödüllerinin de sahibi oldu.