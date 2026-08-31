Atletico Madrid'den Jonathan David hamlesi

Atletico Madrid, transfer döneminin son bölümünde santrfor takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre İspanyol ekibi, Juventus'un 26 yaşındaki golcüsü Jonathan David'i kadrosuna katmak için görüşmeler yürütüyor.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK
Atletico Madrid'in Kanadalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Jonathan David'in, kadrodaki mevcut forvetlerden birinin yerine değil, hücum hattındaki derinliği artırmak amacıyla takıma dahil edileceği ifade edildi.
Madrid temsilcisi daha önce Nicolas Jackson'ın durumunu takip etmiş ancak Senegalli golcü, Chelsea'den Aston Villa'ya transfer olmuştu. Bunun üzerine Atletico Madrid'in Jonathan David'e yöneldiği belirtildi.
JULIAN ALVAREZ'İN DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in geleceği ise belirsizliğini koruyor. Arsenal ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızla ilgilenmeye devam ettiği aktarıldı.
İspanyol kulübü, son günlerde yaptığı birçok açıklamayla Alvarez'i Barcelona'ya satmak istemediğini açıkça dile getirdi.
JUVENTUS'TAKİ İLK SEZONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Jonathan David, geçtiğimiz yaz Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden Juventus'a transfer olmuştu.
Kanadalı santrfor, Torino ekibindeki ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı ve ligde yalnızca 6 gol kaydetti. David'in Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL ATTI
Jonathan David, Kanada'nın ev sahiplerinden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nda milli takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Turnuvada 5 karşılaşmada görev yapan deneyimli futbolcu, 3 kez fileleri havalandırdı. David, üç golünü de Kanada'nın grup aşamasında Katar'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetti.
LILLE'DE TARİHE GEÇTİ
Jonathan David, 2020 yılında Belçika ekibi Gent'ten Lille'e transfer oldu. Fransız kulübünün tarihindeki en yüksek bonservis bedelli transferi olan David, Lille formasıyla geçirdiği beş sezonun tamamında Ligue 1'de çift haneli gol sayılarına ulaştı.
Kanadalı golcü, Lille'deki ilk sezonunda 19 gol atarak takımının 2011'den sonra ilk kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmasına önemli katkı sağladı.
Lille kariyerinde 232 karşılaşmaya çıkan David, 109 gol kaydetti ve kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu oldu.
SON ÜÇ SEZONUNDA 25 GOL BARAJINI AŞTI
Jonathan David, Lille formasıyla geçirdiği son üç sezonun her birinde tüm kulvarlarda en az 25 gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde de önemli performanslara imza atan Kanadalı futbolcu, Lille'in Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü attı. David ayrıca Fransız ekibinin Atletico Madrid'i 3-1 yendiği mücadelede iki kez fileleri havalandırdı.
Chelsea, Haziran 2024'te Jonathan David'in temsilcileriyle transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak daha sonra oyuncuyu kadrosuna katmaktan vazgeçmişti.
SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK
Atletico Madrid'in Kanadalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Jonathan David'in, kadrodaki mevcut forvetlerden birinin yerine değil, hücum hattındaki derinliği artırmak amacıyla takıma dahil edileceği ifade edildi.
Madrid temsilcisi daha önce Nicolas Jackson'ın durumunu takip etmiş ancak Senegalli golcü, Chelsea'den Aston Villa'ya transfer olmuştu. Bunun üzerine Atletico Madrid'in Jonathan David'e yöneldiği belirtildi.
JULIAN ALVAREZ'İN DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in geleceği ise belirsizliğini koruyor. Arsenal ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızla ilgilenmeye devam ettiği aktarıldı.
İspanyol kulübü, son günlerde yaptığı birçok açıklamayla Alvarez'i Barcelona'ya satmak istemediğini açıkça dile getirdi.
JUVENTUS'TAKİ İLK SEZONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Jonathan David, geçtiğimiz yaz Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli ödenmeden Juventus'a transfer olmuştu.
Kanadalı santrfor, Torino ekibindeki ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı ve ligde yalnızca 6 gol kaydetti. David'in Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL ATTI
Jonathan David, Kanada'nın ev sahiplerinden biri olduğu 2026 Dünya Kupası'nda milli takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Turnuvada 5 karşılaşmada görev yapan deneyimli futbolcu, 3 kez fileleri havalandırdı. David, üç golünü de Kanada'nın grup aşamasında Katar'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetti.
LILLE'DE TARİHE GEÇTİ
Jonathan David, 2020 yılında Belçika ekibi Gent'ten Lille'e transfer oldu. Fransız kulübünün tarihindeki en yüksek bonservis bedelli transferi olan David, Lille formasıyla geçirdiği beş sezonun tamamında Ligue 1'de çift haneli gol sayılarına ulaştı.
Kanadalı golcü, Lille'deki ilk sezonunda 19 gol atarak takımının 2011'den sonra ilk kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmasına önemli katkı sağladı.
Lille kariyerinde 232 karşılaşmaya çıkan David, 109 gol kaydetti ve kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu oldu.
SON ÜÇ SEZONUNDA 25 GOL BARAJINI AŞTI
Jonathan David, Lille formasıyla geçirdiği son üç sezonun her birinde tüm kulvarlarda en az 25 gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde de önemli performanslara imza atan Kanadalı futbolcu, Lille'in Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü attı. David ayrıca Fransız ekibinin Atletico Madrid'i 3-1 yendiği mücadelede iki kez fileleri havalandırdı.
Chelsea, Haziran 2024'te Jonathan David'in temsilcileriyle transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak daha sonra oyuncuyu kadrosuna katmaktan vazgeçmişti.