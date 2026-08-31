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Altay'da Onur Efe defteri kapanıyor

Altay'da takımdan ayrılan Onur Efe'nin siyah-beyazlılara dönmeyeceği belirtildi. Tecrübeli sağ kanat oyuncusunun Gaziemir Spor ile ön protokol imzaladığı ve lisans işlemlerinin tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 14:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Onur Efe defteri kapanıyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü sezonun ilk maçında Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek Altay'da takımdan ayrılan Onur Efe'nin (24) yuvaya dönmeyeceği ifade edildi. Yaz döneminde ligin yeni ekiplerinden Gaziemir Spor'la el sıkışan tecrübeli sağ kanat oyuncusunun ön protokol imzaladığı Gaziemir ekibinden ödeme aldığı ve hafta içinde lisans işlemlerinin tamamlanacağı ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon öncesi Altay'dan ayrılıp son anda takıma dönen Onur Efe, bahis soruşturmasında 12 aylık hak mahrumiyeti cezası alıp sezonu kapatmıştı. Altay'da Emre Tangeldi, Hikmet Çolak, Yunus Efe Sarıkaya, Ege Parmaksız gibi gençler takımdan ayrılmıştı. İdmanlara çıkmayan Özgür, Ceyhun, Sefa, Deniz gibi tecrübeli futbolcuların takıma dönmesinin de zor olduğu ifade edildi.

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