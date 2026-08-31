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Timberwolves, Josh Green'i Jazz'e takas etti

Minnesota Timberwolves, Josh Green ve bir miktar nakit karşılığında Utah Jazz'den Cody Williams ile John Konchar'ı kadrosuna kattı. Green'in maaşından çıkan Minnesota, Jonathan Kuminga'yı orta seviye istisnasıyla transfer edebilecek alanı açtı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Timberwolves, Josh Green'i Jazz'e takas etti
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Minnesota Timberwolves ile Utah Jazz arasında üç oyuncunun yer aldığı bir takas gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Timberwolves, guard Josh Green ile bir miktar nakdi Utah'a gönderirken karşılığında Cody Williams ve John Konchar'ı kadrosuna kattı.

Minnesota'nın, 2024 NBA Draftı'nın 10. sırasından seçilen Williams'ı takımda tutması bekleniyor. Timberwolves, takasın ardından Konchar'ı ise serbest bıraktı.

Green'in gelecek sezon için 14,7 milyon dolarlık maaşından çıkan Minnesota, Jonathan Kuminga'yı orta seviye istisnasını kullanarak kadrosuna katabilecek yeterli mali alanı oluşturdu.

Timberwolves, Green'i haziran ayında Charlotte Hornets ile gerçekleştirilen LaMelo Ball takasında kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 58 karşılaşmada 4,3 sayı ve 1,8 ribaund ortalamaları yakalarken üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42 isabet oranıyla oynadı.

21 yaşındaki Williams ise 2025-26 sezonunda 67 maçta görev aldı ve bunların 41'ine ilk beşte başladı. Genç oyuncu sezonu 8,8 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Konchar da geçtiğimiz sezon Utah Jazz ve Memphis Grizzlies formalarıyla toplam 56 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli guard bu maçlarda 4,4 sayı, 2,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları kaydetti.

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