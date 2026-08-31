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Manchester City, Allan Elias'ı duyurdu

Manchester City, Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 16:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Manchester City, Allan Elias'ı duyurdu
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Brezilyalı kanat oyuncusu Allan Elias'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Palmeiras'ta forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Palmeiras ile tüm kulvarlarda 96 maça çıkan Allan Elias, 9 gol attı.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katan Manchester ekibi, Enzo Fernandez için Chelsea, Cody Gakpo'yu almak için de Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor.



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