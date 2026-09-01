Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği Lyon karşılaşması ile Samsunspor deplasmanında Oğuz Aydın performansıyla öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı beyin travmasının ardından ilk 11'de şans bulan milli futbolcu, kendisine duyulan güveni performansıyla karşılıksız bırakmadı.
KARTAL'IN SÖZLERİ KARARINI ETKİLEDİ
Yaz döneminde Ajax'ın teklifini ciddi şekilde değerlendiren ve ayrılığın eşiğine gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe'de kalmasında teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri etkili oldu.
Kartal'ın Oğuz Aydın'a, "Yeteneklerine güveniyoruz. Benim oyun sistemime de çok uyuyorsun. Bizimle kalmanı isterim" dediği ve bu sözlerin milli futbolcunun kararında etkili olduğu belirtildi.
AZİZ YILDIRIM DA ÖVMÜŞTÜ
Aziz Yıldırım da daha başkan seçilmeden önce A Spor'da katıldığı programda Oğuz Aydın için, "Oğuz Aydın iyi bir oyuncu. Geliştirmek lazım ama değerimizin kıymetini bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLDİ
Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın da listesinde bulunan ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın için Hamburg ve Feyenoord'dan gelen teklifler de geri çevrildi.
Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kapısını açan Lyon karşılaşmasında Vedat'ın golünde önemli rol oynarken, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Samsunspor maçında ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
KARTAL'IN SÖZLERİ KARARINI ETKİLEDİ
Yaz döneminde Ajax'ın teklifini ciddi şekilde değerlendiren ve ayrılığın eşiğine gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Fenerbahçe'de kalmasında teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleri etkili oldu.
Kartal'ın Oğuz Aydın'a, "Yeteneklerine güveniyoruz. Benim oyun sistemime de çok uyuyorsun. Bizimle kalmanı isterim" dediği ve bu sözlerin milli futbolcunun kararında etkili olduğu belirtildi.
AZİZ YILDIRIM DA ÖVMÜŞTÜ
Aziz Yıldırım da daha başkan seçilmeden önce A Spor'da katıldığı programda Oğuz Aydın için, "Oğuz Aydın iyi bir oyuncu. Geliştirmek lazım ama değerimizin kıymetini bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLDİ
Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın da listesinde bulunan ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın için Hamburg ve Feyenoord'dan gelen teklifler de geri çevrildi.
Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kapısını açan Lyon karşılaşmasında Vedat'ın golünde önemli rol oynarken, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Samsunspor maçında ise 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.